Врач назвала пять самых вредных продуктов

Пять самых вредных продуктов назвала «Известиям» нутрициолог, врач сервиса «Теледоктор24» Мария Меньшикова. По ее словам, это фастфуд, газировка, полуфабрикаты, быстрозамороженные продукты и сладости.

Фастфуд и готовая еда содержат много соли, сахара, насыщенных жиров добавок, пояснила доктор. Это может способствовать развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Кроме того, указанные продукты тяжело усваиваются организмом.

Сладости и газировка — источники большого количества сахара, трансжиров и искусственных добавок. Помимо ожирения, их употребление в большом количестве приводит к кариесу и диабету.