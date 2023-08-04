Врач назвала продукты для крепкого и здорового сна

Продукты для здорового и крепкого сна назвала «Газете.Ru» врач общей практики Елена Горина. По ее словам, специальной диеты для того, чтобы помочь организму выспаться, не существует. Однако можно разнообразить рацион таким образом, чтобы засыпать быстрее и спокойно спать до утра.

Специалист подчеркнула: важно, чтобы продукты содержали в себе триптофан и мелатонин — необходимые для отдыха организма вещества. Сон может улучшится, если добавить в ежедневный рацион индейку, молоко и бананы. Как отмечает Горина, именно в них достаточно триптофана — аминокислоты, из которой синтезируется мелатонин, который еще часто называют «гормоном сна». Он помогает расслабиться, успокоиться и быстро заснуть.

Также большую дозу мелатонина содержат в себе вишня и киви. К тому же они богаты серотонином, который отвечает за нормальную смену режимов сна и бодрствования. Если вы страдаете бессонницей, именно он помогает исправить ситуацию.

Помимо прочего, здоровый сон помогут обеспечить насыщенные магнием кешью, миндаль и кедровый орех, а также чай с ромашкой. При этом врач отметила, что известные травяные чаи, которые считаются хорошим средством для успокоения и расслабления, могут дать и обратный эффект. Реакции организма могут быть индивидуальными.