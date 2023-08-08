Врач назвала норму потребления воды в жару

Норму потребления воды в жару назвала Life.ru гастроэнтеролог-терапевт Елена Тюляева. Врач рассказала, что при температуре воздуха свыше 25 градусов нужно увеличить объем жидкости до 40 миллилитров на один килограмм массы тела.

При температуре от 20 до 25 градусов это количество составляет 35 миллилитров на один килограмм массы тела. Если на улице нет жары и столбики термометров не поднимаются выше 20 градусов, можно употреблять 30 миллилитров воды на килограмм.

Две трети от суточной нормы жидкости необходимо выпить до 16 часов, к вечеру потребление воды можно снизить, отметила врач. Тюляева также посоветовала начинать утро со стакана воды объемом 150 миллилитров.