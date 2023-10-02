Врач дал шесть советов для поддержания здоровья легких

Шесть советов для поддержания здоровья легких дал в беседе с «Мослентой» кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Нарушение процесса курсирования воздуха в легочной системе — альвеолах, бронхах и трахеях — вызывает тяжелые метаболические изменения и плохое общее самочувствие. Очищать легкие нужно, чтобы не было застоев и осложнений от различных заболеваний», — сказал доктор.

Прежде всего, Кутушов посоветовал заниматься дыхательной гимнастикой по 15-20 минут в день. Глубокие вдохи и выдохи помогают улучшить циркуляцию воздуха в легких. Полезно дышать противовоспалительными маслами, например, эвкалиптовым.

Улучшить дыхательную систему помогут травяные чаи из подорожника, зверобоя и шалфея. Кроме того, важно употреблять пищу, богатую антиоксидантами и витаминами: фрукты, овощи, орехи и зеленый чай. Это укрепит иммунную систему.

Необходимо регулярно проветривать помещения в доме и избегать пассивного курения. По возможности Кутушов порекомендовал находиться там, где воздух не загрязнен промышленными производствами.