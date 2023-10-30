Возможен возврат к алкоголизму. Психолог дал неутешительные прогнозы певице МакSим

Возможную причину возобновления алкоголизма у певицы МакSим назвал психолог Артур Вафин. Его неутешительные прогнозы опубликовало издание «Подмосковье сегодня».

«Сильный стресс может вернуть человека в мир зависимости, как и отсутствие щита. Щит — это психотехника против одной конкретной проблемы. Это и защита, и стратегии преодоления стресса, скуки или негативных эмоций. Если щита нет, человек может вернуться к знакомому механизму ухода от проблем», — объяснил эксперт.

Вафин высоко оценил решение МакSим публично признаться в своей зависимости. По его мнению, ее пример наверняка помог многим осознать аналогичную проблему.