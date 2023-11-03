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06:00, 03 ноября 2023
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Стареет на глазах. Какие части тела выдают истинный возраст Безрукова?

Стареет на глазах. Какие части тела выдают истинный возраст Безрукова?
© Фото: Alexandr Podgorchuk / Klops.ru

Выдающие истинный возраст актера Сергея Безрукова части тела назвал в разговоре с порталом «Страсти» пластический хирург Александр Вдовин.

Эксперт заявил, что 50-летний Безруков находится в отличной физической форме и прекрасно выглядит, но по его глазам можно понять, что старость не за горами.

«Безруков однозначно прибегает к уколам ботулотоксина, чтобы скорректировать излишнюю мимическую активность в области лба, но при этом не трогает область вокруг глаз — возможно, специально, чтобы его не заподозрили в прибегании к омолаживающим процедурам. Заметны ярко выраженные гусиные лапки в уголках глаз артиста и небольшое нависание верхнего века», — заявил Вдовин.

Ранее Безруков в роли пирата восхитил пользователей сети.

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