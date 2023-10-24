Раскрыта личность нового возлюбленного Виктории Бони

Раскрыта личность нового возлюбленного 43-летней телеведущей и блогера Виктории Бони: выяснилось, что она состоит в отношениях с 30-летним бизнесменом Русланом Гасановым.

Как сообщила Боня в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), в момент их знакомства Гасанов был женат.

«Через полгода он спросил меня: если бы я не был женат, ты бы выбрала меня? Я не ответила на вопрос, чтобы не подталкивать его. Через два месяца после этого разговора он уже принял решение разойтись. И только тогда мы впервые дали шанс этим отношениям», — написала знаменитость.

Однако, по информации Super, предприниматель из Якутии все еще состоит в браке. Как сообщила его жена Таисия, вместе чета была 13 лет, супруги венчаны и официально не разведены. «Нет желания вариться в этой грязи. Но смотреть на вранье просто тошно! Отношения начались, когда никто разводиться не собирался», — заявила жена Гасанова.