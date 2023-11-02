Успела засветить. Возлюбленная Тимати слишком расслабилась на Мальдивах!

Возлюбленная рэпера и бизнесмена Тимати модель Валентина Иванова расслабилась на Мальдивах. Она опубликовала видео с вечеринки по случаю празднования Хэллоуина на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Иванова засветила в ролике свой бюст в крошечном лифчике бикини. Образ модель дополнила кожаной маской кролика и мини-шортами.