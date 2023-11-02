Люди
21:00, 02 ноября 2023
1 мин.

Успела засветить. Возлюбленная Тимати слишком расслабилась на Мальдивах!

Успела засветить. Возлюбленная Тимати слишком расслабилась на Мальдивах!

© Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная рэпера и бизнесмена Тимати модель Валентина Иванова расслабилась на Мальдивах. Она опубликовала видео с вечеринки по случаю празднования Хэллоуина на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Иванова засветила в ролике свой бюст в крошечном лифчике бикини. Образ модель дополнила кожаной маской кролика и мини-шортами.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.