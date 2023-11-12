Россияне позавидовали Тимати. Возлюбленная рэпера взбудоражила фигурой в бикини

Россияне позавидовали Тимати. Возлюбленная рэпера модель Валентина Иванова взбудоражила фигурой в бикини. Видео она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В ролике девушка стоит на одном из мальдивских пляжей. Она позирует на фоне океана со спасательным кругом в руках. Для съемки Иванова надела бикини, состоящее из белого топа и красных трусов, и солнцезащитные очки, а волосы оставила распущенными.

«Идеально красиво», «Огонь», «Модель. Очень красивая девушка», «Безумно красивая и сексуальная», — написали пользователи сети.

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