Вовремя выявить: Мясников назвал важное для пожилых людей обследование

Болезни, которые возможно выявить на ранней стадии у пожилых людей, в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил врач и телеведущий Александр Мясников и приглашенный эксперт, терапевт-гериатр Руслан Гниденко.

По словам специалистов, заболевания, проявляющиеся в старческом возрасте, можно обнаружить с помощью специального обследования — гериатрической оценки. В зависимости от возраста пациенту назначают проверить уровень холестерина, глюкозы, сделать электрокардиограмму, флюорографию, измерить внутриглазное давление, провести скрининговое исследование для выявления онкопатологий.

С помощью такого обследования можно распознать следующие заболевания: синдром старческой астении (паталогическое старение), саркопения (нарушение мышечной массы тканей и мышечной силы), мальнутриция (недостаточность питания), урологические патологии, сенсорный дефицит (снижение слуха и зрения), а также когнитивные нарушения.

Ранее доктор Мясников назвал способ профилактики инсульта.