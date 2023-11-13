Вот это подарок! Певица Жасмин была в шоке от неожиданного презента детей

О неожиданном презенте детей на их с супругом, бизнесменом Иланом Шором 12-ю годовщину свадьбы рассказала «СтарХиту» певица Жасмин.

«Это никелевая свадьба, и дети удивили нас по-настоящему взрослым подарком: они сложили накопленные карманные деньги с небольшими денежными подарками, которые им обычно делают бабушки, и купили нам акцию "Норильского никеля", только представьте! Сказать, что мы с Иланом были в шоке — ничего не сказать!» — призналась знаменитость.

Стоимость акции «Норильского никеля» на московской бирже превышает 17 000 рублей.

Ранее москвички раскритиковали популярный мужской подарок.