Вот это ноги! 41-летняя Иванка Трамп вышла в свет в мини-юбке

Вот это ноги! 41-летняя дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка Трамп вышла в свет в мини-юбке.

В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Трамп поделилась снимком с фестиваля Country Bay в Майами. На мероприятие дочь политика надела джинсовый костюм, состоящий из укороченного жилета и юбки с завышенной талией. Образ звезда дополнила ковбойскими сапогами и широкополой шляпой.

Ранее американская звезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе для рекламы своего бренда. Фото вызвали ажиотаж в сети.