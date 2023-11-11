Восстановление после употребления алкоголя. За сколько дней организм придет в себя?

О сроках восстановления организма после употребления алкоголя в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал врач-психиатр Александр Ковтун.

Эксперт сообщил, что по данным исследований после 100 миллилитров выпитого спиртного физическое состояние человека приходит в норму через два дня. При этом психическая деятельность восстанавливается через трое суток, рассказал специалист.

Ранее жесткой личной историей о том, как его навсегда отучили от алкоголя, поделился известный врач и телеведущий Александр Мясников.