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13:30, 11 ноября 2023
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Восстановление после употребления алкоголя. За сколько дней организм придет в себя?

Восстановление после употребления алкоголя. За сколько дней организм придет в себя?

© Фото: Unsplash

О сроках восстановления организма после употребления алкоголя в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал врач-психиатр Александр Ковтун.

Эксперт сообщил, что по данным исследований после 100 миллилитров выпитого спиртного физическое состояние человека приходит в норму через два дня. При этом психическая деятельность восстанавливается через трое суток, рассказал специалист.

Ранее жесткой личной историей о том, как его навсегда отучили от алкоголя, поделился известный врач и телеведущий Александр Мясников.

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