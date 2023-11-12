Восполняем дефицит. Что мешает усвоению железа расссказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

«Железо — это не только про утомляемость и сниженный ресурс. Это еще ваша здоровая кожа, тонус и блестящие волосы. В 80 процентах случаев в железодефиците виноват ЖКТ! Пока работа ЖКТ не будет восстановлена, прием любых препаратов железа пройдет вхолостую. Поэтому я за комплексный подход», — написала врач.

По словам Лебедевой, восполнить дефицит железа могут мешать низкая кислотность желудка и хроническое воспаление в кишечнике, сниженная ферментативная активность ЖКТ, общее состояние кишечника (кандида, паразиты), дефицит микроэлементов, частвующих в усвоении железа. К ним относятся витамины В9, В12, цинк, медь и марганец.

Причины также иногда скрываются в одновременном употреблении железосодержащих продуктов и продуктов-конкурентов, вроде кальция, или продуктов, которые снижают усвоение железа — танинов, оксалатов, фосфатов.

Ранее сообщалось, что хит новогоднего застолья оказался суперполезным.