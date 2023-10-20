«Соприкоснуться со звездой»: раскрыта стоимость участия в воркшопе Собчак

Многотысячную стоимость воркшопа, который телеведущая и журналистка Ксения Собчак решила организовать в Дубае, раскрывает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН».

Согласно информации на сайте мероприятия, всего открыто 20 мест. Стоимость участия для одного человека составляет один миллион рублей. За эту сумму телеведущая обещает вместе с приглашенными экспертами в течение трех дней рассказывать, как снимать сторис для соцсетей, как создать YouTube-канал и как вести канал в Telegram.

«У вас будет обед в пустыне, ужин в Дубае и ужин в Абу-Даби с Ксенией Собчак. Сможете соприкоснуться с гениальной звездой, которая знает, как оставаться в тренде на протяжении долгого времени», — стоит в описании воркшопа.

Ранее у Ксении Собчак заподозрили беременность.