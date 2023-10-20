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15:05, 20 октября 2023
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«Соприкоснуться со звездой»: раскрыта стоимость участия в воркшопе Собчак

«Соприкоснуться со звездой»: раскрыта стоимость участия в воркшопе Собчак
© Фото: Yulia Ulyankina

Многотысячную стоимость воркшопа, который телеведущая и журналистка Ксения Собчак решила организовать в Дубае, раскрывает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН».

Согласно информации на сайте мероприятия, всего открыто 20 мест. Стоимость участия для одного человека составляет один миллион рублей. За эту сумму телеведущая обещает вместе с приглашенными экспертами в течение трех дней рассказывать, как снимать сторис для соцсетей, как создать YouTube-канал и как вести канал в Telegram.

«У вас будет обед в пустыне, ужин в Дубае и ужин в Абу-Даби с Ксенией Собчак. Сможете соприкоснуться с гениальной звездой, которая знает, как оставаться в тренде на протяжении долгого времени», — стоит в описании воркшопа.

Ранее у Ксении Собчак заподозрили беременность.

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