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04:01, 16 августа 2023
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Волосы москвички окрасились в рыжий из-за грязной воды в доме

Волосы москвички окрасились в рыжий из-за грязной воды в доме

© Фото: Joao Paulo Carnevalli de Oliveira / Unsplash

Из-за грязной воды в доме в ЖК «Савеловский сити» на северо-востоке города волосы жительницы Москвы окрасились в рыжий цвет, хотя изначально она была блондинкой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам пенсионерки, в тот день она с закрытыми глазами вспенила шампунь и нанесла его на волосы. После того, как она начала смывать пену, женщина увидела, что в ванну стекает оранжевая вода.

На данный момент пожилая москвичка планирует обратиться к врачу. Она пожаловалась на зуд и жжение на лице после инцидента.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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