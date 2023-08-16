Волосы москвички окрасились в рыжий из-за грязной воды в доме

Из-за грязной воды в доме в ЖК «Савеловский сити» на северо-востоке города волосы жительницы Москвы окрасились в рыжий цвет, хотя изначально она была блондинкой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам пенсионерки, в тот день она с закрытыми глазами вспенила шампунь и нанесла его на волосы. После того, как она начала смывать пену, женщина увидела, что в ванну стекает оранжевая вода.

На данный момент пожилая москвичка планирует обратиться к врачу. Она пожаловалась на зуд и жжение на лице после инцидента.