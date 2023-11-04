Ноги за ушами! Волочкова сверкнула промежностью в кресле у врача

Промежностью в кресле у стоматолога сверкнула балерина Анастасия Волочкова. Кадрами с приема у врача она поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Танцовщица закинула босую ногу за ухо во время визита к дантисту. Она объяснила, что не может пролежать несколько часов без движения. «Для моих суставов это пытка! Я решила размяться», — отметила Волочкова. По ее словам, врач не был против такого поведения.

Ранее в сети Волочкову назвали хабалкой за ее поведение на одном из шоу.