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11:30, 04 ноября 2023
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Ноги за ушами! Волочкова сверкнула промежностью в кресле у врача

Ноги за ушами! Волочкова сверкнула промежностью в кресле у врача

© Кадр: @volochkova_art

Промежностью в кресле у стоматолога сверкнула балерина Анастасия Волочкова. Кадрами с приема у врача она поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Танцовщица закинула босую ногу за ухо во время визита к дантисту. Она объяснила, что не может пролежать несколько часов без движения. «Для моих суставов это пытка! Я решила размяться», — отметила Волочкова. По ее словам, врач не был против такого поведения.

Ранее в сети Волочкову назвали хабалкой за ее поведение на одном из шоу.

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