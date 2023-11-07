Почти как в 19 лет! Волочкова похвасталась фигурой

Почти как в 19 лет! Балерина Анастасия Волочкова похвасталась фигурой в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Какое-то не телосложение, а теловычитание. Какая-то худенькая стала. Кожа да кости. При росте 172 сантиметра мой вес сейчас на килограмм больше, чем когда я выпускалась из академии балета имени Вагановой», — сказала знаменитость.

Волочкова продемонстрировала свою фигуру стоя перед зеркалом в боди розового цвета. Волосы она собрала в пучок.

Ранее Волочкова сверкнула промежностью в кресле у врача.