16:00, 07 ноября 2023
1 мин.
Почти как в 19 лет! Волочкова похвасталась фигурой
© Кадр: @volochkova_art
Почти как в 19 лет! Балерина Анастасия Волочкова похвасталась фигурой в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Какое-то не телосложение, а теловычитание. Какая-то худенькая стала. Кожа да кости. При росте 172 сантиметра мой вес сейчас на килограмм больше, чем когда я выпускалась из академии балета имени Вагановой», — сказала знаменитость.
Волочкова продемонстрировала свою фигуру стоя перед зеркалом в боди розового цвета. Волосы она собрала в пучок.
Ранее Волочкова сверкнула промежностью в кресле у врача.