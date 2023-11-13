«Сверкнула все-таки!» Водонаева в коротком платье против морского ветра

Видеозаписью из путешествия на яхте поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) популярная журналистка, писательница и телеведущая Алена Водонаева.

«Нет ничего лучше, чем вода!» — подписала она ролик, в котором стоит на палубе в коротком платье. Из-за сильного ветра с моря знаменитость придерживает подол.

«Так заманчиво юбочку колышет», «Сверкнула все-таки!», «Ален, ну как всегда, идеально все», «Великолепна!», «Какая красивая», «Стиль съемки как из фильма ужасов», «"Звонок", новая версия», «Проветрила», «И после этого рыбки онемели?», «Куколка», «Фигура — огонь!» — отреагировали на увиденное подписчики.

Ранее Водонаева блеснула ягодицами в откровенном ролике.