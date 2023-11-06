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08:00, 06 ноября 2023
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Вода из-под крана воняет? Эти способы от эксперта помогут ее очистить

Вода из-под крана воняет? Эти способы от эксперта помогут ее очистить

© Фото: Patrick Pahlke / Unsplash

Очистить воду из-под крана с неприятным вкусом и запахом можно с помощью нескольких способов. О них «Мосленте.онлайн» рассказал токсиколог Михаил Кутушов.

Эксперт назвал несколько причин, по которым вода может быть зловонной. Это избыток хлора в очищающих и водопроводных системах, старые трубы, обильные примеси магния и кальция.

Кутушов посоветовал не пить сырую воду и кипятить ее перед употреблением. Высокая температура избавляет от патогенных микроорганизмов и устраняет химические загрязнения. Кроме того, не лишним будет проверить водопроводную систему.

Замаскировать неприятный запах воды при питье помогают лимон или лайм. Можно также на несколько часов положить в кувшин с водой активированный уголь.

Ранее допустимость запивания еды водой оценила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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