Разыскивают за долги! Где проштрафился уехавший из России внук Аллы Пугачевой?

Судебные приставы разыскивают певца Никиту Преснякова и его жену Алену Краснову из-за долгов. О том, где проштрафились внук певицы Аллы Пугачевой и его избранница, рассказывает Shot.

По сведениям канала, уехавшие из России в США супруги продолжают зарабатывать на территории родной страны. Краснова удаленно управляет делами компании своего мужа «Нико спорт», в которой числится генеральным директором.

Занимающаяся установкой спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы и области, а также выполняющая госконтракты фирма задолжала ФНС около 80 тысяч рублей.

Кроме того, на компанию оформлен автомобиль, на котором «висят» неоплаченные штрафы на сумму около 60 тысяч рублей. ГИБДД передала все материалы в ФССП, рассказывает Shot.

Ранее штрафами пригрозили бабушке неплательщика Алле Пугачевой.