Внучку Расула Гамзатова затравили. Дагестанцы не простили женщине новое гражданство

Внучку поэта Расула Гамзатова, бывшего главреда российских изданий Tatler и Harper’s Bazaar Шахри Амирханову затравили. Дагестанцы не простили женщине новое гражданство Израиля, пишет «Тут Дагестан» в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Что тут скажешь? Недостойная внучка своего деда», «Она признала свое биполярное расстройство. На больных не обижаются», «Хорошо, что Расул Гамзатов не видит этого. Думаю, он сам бы ее и изгнал в Израиль», «На детях гениев природ отдыхает», «Позорница», «Дед прославлял Дагестан, горцев и горянок. А эта позорит его», — с возмущением написали подписчики паблика, обсуждая отъезд Амирхановой из страны.