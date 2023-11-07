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12:30, 07 ноября 2023
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Внучку Расула Гамзатова затравили. Дагестанцы не простили женщине новое гражданство

Внучку Расула Гамзатова затравили. Дагестанцы не простили женщине новое гражданство

© Фото: @shakri

Внучку поэта Расула Гамзатова, бывшего главреда российских изданий Tatler и Harper’s Bazaar Шахри Амирханову затравили. Дагестанцы не простили женщине новое гражданство Израиля, пишет «Тут Дагестан» в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Что тут скажешь? Недостойная внучка своего деда», «Она признала свое биполярное расстройство. На больных не обижаются», «Хорошо, что Расул Гамзатов не видит этого. Думаю, он сам бы ее и изгнал в Израиль», «На детях гениев природ отдыхает», «Позорница», «Дед прославлял Дагестан, горцев и горянок. А эта позорит его», — с возмущением написали подписчики паблика, обсуждая отъезд Амирхановой из страны.

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