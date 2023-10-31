Внучка Маяковского впервые рассказала о своих еврейских корнях. Неожиданное заявление Лавинской

Скульптор Елизавета Лавинская, внучка поэта Владимира Маяковского, впервые рассказала о своих еврейских корнях. Неожиданное заявление она опубликовала в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня ничтожно мало еврейской крови. Недостаточно, чтобы эмигрировать в Израиль. Единственным евреем в моем роде был караим — крымский еврей то есть», — заявила Лавинская.

Женщина объяснила, что в конце XIX века ее прадедушка работал управляющим у польского пана и соблазнил его дочь. Тот выгнал из дома их обоих без единого злотого. Они долго путешествовали по всей России, жили в том числе в Дубровне — «известном еврейском местечке», родили восемь-десять детей, один из которых — Антон Борохов — приходится рассказчице дедом.

«То есть у меня 1/8 еврейства. А чтобы эмигрировать в Израиль, нужно, чтобы хотя бы одна бабушка была еврейка. Не выходит», — добавила скульптор.

Лавинская подчеркнула, что при этом у нее еврейская внешность — «большой нос и все такое». За это один из одноклассников в школьные годы пытался ее третировать: выскакивал откуда-нибудь и набрасывался с фразой «Евреи, евреи, кругом одни евреи».

«Он был антисемитом. Для антисемитизма не нужно знать, что вы точно еврей. Достаточно, что у вас большой нос, фамилия кончается на –ская или вы просто дружите с кем-то, у кого большой нос, а фамилия кончается на –ская», — рассказала скульптор. Она призвала евреев держаться вместе, беречь себя и близких.