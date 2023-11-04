Не увлекайтесь! Врач предостерег об опасности витамина D

Об опасности бесконтрольного приема витамина D предупредил в интервью RT врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он призвал россиян не увлекаться популярным БАДом.

«Это очень токсичное вещество, если принимать его в избытке. Представьте: беременная женщина принимает витамин D в количестве большем, чем нужно организму. Это вызывает окостенение у плода», — предостерег врач.

Жемчугов порекомендовал заменять витамины в капсулах натуральными продуктами. К примеру, лучше съесть жирную рыбу, чем выпить «химический омега-3».

Ранее врач-эндокринолог предупредила об опасности жиросжигателей для здоровья.