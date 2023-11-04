Люди
15:00, 04 ноября 2023
1 мин.

Не увлекайтесь! Врач предостерег об опасности витамина D

Не увлекайтесь! Врач предостерег об опасности витамина D

© Фото: Unsplash

Об опасности бесконтрольного приема витамина D предупредил в интервью RT врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он призвал россиян не увлекаться популярным БАДом.

«Это очень токсичное вещество, если принимать его в избытке. Представьте: беременная женщина принимает витамин D в количестве большем, чем нужно организму. Это вызывает окостенение у плода», — предостерег врач.

Жемчугов порекомендовал заменять витамины в капсулах натуральными продуктами. К примеру, лучше съесть жирную рыбу, чем выпить «химический омега-3».

Ранее врач-эндокринолог предупредила об опасности жиросжигателей для здоровья.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.