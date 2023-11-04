15:00, 04 ноября 2023
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Не увлекайтесь! Врач предостерег об опасности витамина D
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Об опасности бесконтрольного приема витамина D предупредил в интервью RT врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он призвал россиян не увлекаться популярным БАДом.
«Это очень токсичное вещество, если принимать его в избытке. Представьте: беременная женщина принимает витамин D в количестве большем, чем нужно организму. Это вызывает окостенение у плода», — предостерег врач.
Жемчугов порекомендовал заменять витамины в капсулах натуральными продуктами. К примеру, лучше съесть жирную рыбу, чем выпить «химический омега-3».
Ранее врач-эндокринолог предупредила об опасности жиросжигателей для здоровья.