«Во всем виновата морковь»: Штурм в купальнике изрубила ножами корнеплод

57-летняя певица Наталья Штурм в купальнике изрубила ножами корнеплод. Видео она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Во всем виновата морковь», — написала артистка в комментарии.

В ролике знаменитость стоит, опираясь задом на тумбу с телевизором, на ней слитный купальник, в руках два ножа. Выполнив несколько движений тесаками в воздухе и поточив их друг о друга, она порубила корнеплод на куски. В комментарии она упомянула американскую певицу Бритни Спирс, которая ранее публиковала видео танца с ножами в руках.

«Побочный эффект после хирургического вмешательства», «Осеннее обострение», «Я сошла с ума. Какая досада», «Штурм вам не Бритни Спирс», «Клинический случай, 100 процентов. Ей нужна помощь однозначно», «Бритуха по-штурмовски, наслаждайтесь!», «Молодец, Наталья», «Супер», — написали подписчики.