Виктория Дайнеко высказалась об отношениях с бывшем мужем

Бывшая участница шоу «Фабрика звезд», певица Виктория Дайнеко высказалась об отношениях с экс-супругом. В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ знаменитость возмутилась нежеланием бывшего партнера активно участвовать в жизни общей дочери.

Артистка рассказала, что за год бывший муж виделся с ребенком три раза. Дайнеко призналась: иногда она высказывает экс-партнеру свое недовольство тем, что тот уделяет мало внимания дочери. После этого он начинает звонить ребенку, однако потом все равно пропадает.

«Что я говорю дочке про отца? Говорю, что он ее любит, просто редко с ней видится», — рассказала исполнительница.