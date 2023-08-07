Виктория Боня посадила за руль 11-летнюю дочь и записала видео

На кадрах видно, как дочь звезды Ангелина сидит на месте водителя, держа в руках руль. В подписи к видео Боня похвасталась, что ее дочь уже выросла. «Летит время. Видимо, пора еще одного рожать», — отметила она.

Подписчики Бони заявили, что машина едет на эвакуаторе, а ребенок лишь делает вид, что управляет авто. «Посмотрите внимательно, встречные машины проплывают под окном», «Руль не поворачивается», «Пранк подписчиков», — написали пользователи сети.