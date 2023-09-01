Виктория Боня показала увеличенные после операции губы

Увеличенные после пластической операции губы показала телеведущая Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда сообщила, что хирург провел манипуляцию без ее ведома, пока она находилась под наркозом.

«Я спросила врача вчера, он подтвердил, что добавил жирок в губы для того, чтобы уравновесить черты. Я узнала об этом последней. Заметили все, кроме меня. Думала, это просто отек», — поделилась Боня.

Звезда сделала подтягивающую операцию Ponytail Lift в США. Боню оперировал звездный хирург Чио Чи Као, работавший с моделями Беллой Хадид и Кендалл Дженнер.