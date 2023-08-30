Люди
19:01, 30 августа 2023
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Виктория Боня показала лицо после пластической операции

Виктория Боня показала лицо после пластической операции

© Фото: @victoriabonya

Лицо после пластической операции показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), блогер Виктория Боня.

«Пока сложно писать и читать, так как глаза все время слезятся, не теряйте меня. Завтра снимут дренаж, и уже можно будет помыть голову. А сейчас делаю примочки из уксусной воды после процедуры CO2 пилинга», — написала знаменитость в комментарии к снимку, на котором лицо ее закрыто салфетками. Через них видны отек и синяки. Боня пожаловалась, что после операции ее лицо было размером с футбольный мяч.

В беседе с Woman.ru звезда рассказала, что спустя несколько дней после операции она чувствует себя превосходно.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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