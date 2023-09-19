06:58, 19 сентября 2023
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Виктория Боня показала на видео результат работы мастера по пирсингу
© Кадр: @victoriabonya
Результат работы мастера по пирсингу показала на видео телеведущая и блогер Виктория Боня. Она рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что сделала несколько новых проколов в ушах.
«Я зашла в магазин на Rodeo Drive — та самая улица, где снимали сцену шоппинга в фильме "Красотка" (1990). Купила там серьги, чтобы проколоть хрящи в ухе. Там мне посоветовали лучшего мастера по пирсингу в Голливуде», — рассказала подписчикам звезда.
Боня отметила, что в салоне пирсера во время процедуры фоном играл рок-н-ролл, а проколы он сделал абсолютно безболезненно.