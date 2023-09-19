Виктория Боня показала на видео результат работы мастера по пирсингу

«Я зашла в магазин на Rodeo Drive — та самая улица, где снимали сцену шоппинга в фильме "Красотка" (1990). Купила там серьги, чтобы проколоть хрящи в ухе. Там мне посоветовали лучшего мастера по пирсингу в Голливуде», — рассказала подписчикам звезда.

Боня отметила, что в салоне пирсера во время процедуры фоном играл рок-н-ролл, а проколы он сделал абсолютно безболезненно.