Виктория Боня ответила на критику своей внешности после пластики

Звезда рассказала, что недоброжелатели называют ее уродом и сравнивают с певцом Майклом Джексоном, сделавшим многочисленные операции. «Вот насколько люди радуются, когда кому-то плохо. Вдумайтесь, как это страшно», — заявила Боня.

Блогер отметила, что на данный момент она проходит реабилитацию после хирургического вмешательства. «Просто ****** от той доли злорадства, с которой люди мне желают, чтобы я осталась страшной и чтобы мое лицо не восстановилось», — поделилась Боня.