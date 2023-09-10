10:01, 10 сентября 2023
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Виктория Боня ответила на критику своей внешности после пластики
© Кадр: Telegram-канал Виктории Бони
На критику своей внешности после пластической операции ответила блогер и телеведущая Виктория Боня. Она опубликовала видео о хейтерах в личном Telegram-канале.
Звезда рассказала, что недоброжелатели называют ее уродом и сравнивают с певцом Майклом Джексоном, сделавшим многочисленные операции. «Вот насколько люди радуются, когда кому-то плохо. Вдумайтесь, как это страшно», — заявила Боня.
Блогер отметила, что на данный момент она проходит реабилитацию после хирургического вмешательства. «Просто ****** от той доли злорадства, с которой люди мне желают, чтобы я осталась страшной и чтобы мое лицо не восстановилось», — поделилась Боня.