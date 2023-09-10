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10:01, 10 сентября 2023
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Виктория Боня ответила на критику своей внешности после пластики

Виктория Боня ответила на критику своей внешности после пластики

© Кадр: Telegram-канал Виктории Бони

На критику своей внешности после пластической операции ответила блогер и телеведущая Виктория Боня. Она опубликовала видео о хейтерах в личном Telegram-канале.

Звезда рассказала, что недоброжелатели называют ее уродом и сравнивают с певцом Майклом Джексоном, сделавшим многочисленные операции. «Вот насколько люди радуются, когда кому-то плохо. Вдумайтесь, как это страшно», — заявила Боня.

Блогер отметила, что на данный момент она проходит реабилитацию после хирургического вмешательства. «Просто ****** от той доли злорадства, с которой люди мне желают, чтобы я осталась страшной и чтобы мое лицо не восстановилось», — поделилась Боня.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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