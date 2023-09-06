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02:35, 06 сентября 2023
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Виктория Боня опровергла слухи о ринопластике

Виктория Боня опровергла слухи о ринопластике

© Фото: Telegram-канал Виктории Бони

Слухи о ринопластике опровергла в личном Telegram-канале блогер и телеведущая Виктория Боня.

«Ребята, я рада, что вы переживаете за мой нос. Но его никто не трогал, уж тем более не резал! Разве я когда-то выглядела неестественно? Я всегда за здоровую натуральность. Пластика, на которую я решилась, тоже для того, чтобы выглядеть натурально», — написала знаменитость.

По словам Бони, она сейчас временно похожа на (героя фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов», — прим. Moslenta.online) Фредди Крюгера. Она отметила, что результат можно будет оценить через два-три месяца, когда полностью сойдет отек.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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