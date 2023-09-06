Виктория Боня опровергла слухи о ринопластике

Слухи о ринопластике опровергла в личном Telegram-канале блогер и телеведущая Виктория Боня.

«Ребята, я рада, что вы переживаете за мой нос. Но его никто не трогал, уж тем более не резал! Разве я когда-то выглядела неестественно? Я всегда за здоровую натуральность. Пластика, на которую я решилась, тоже для того, чтобы выглядеть натурально», — написала знаменитость.

По словам Бони, она сейчас временно похожа на (героя фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов», — прим. Moslenta.online) Фредди Крюгера. Она отметила, что результат можно будет оценить через два-три месяца, когда полностью сойдет отек.