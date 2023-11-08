Как вести интимную жизнь в 60+? Неожиданное условие от психолога

Как вести интимную жизнь на пенсии? Неожиданное условие, при котором секс в возрасте 60+ принесет пользу, назвал MK.RU психолог и сексолог Олег Шевченко.

Специалист заявил, что пожилым людям обязательно нужно иметь постоянного партнера. Дело в том, что в преклонном возрасте нужно избегать лишних переживаний, которые могут принести случайные связи.

«В тех случаях, когда партнерши меняются, стресс неизбежен — даже если все проходит без осечек, что само по себе редкость. К новому человеку надо приспосабливаться», — пояснил Шевченко.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как часто нужно заниматься сексом.