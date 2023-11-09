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15:00, 09 ноября 2023
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Вот это вес у младенца! Самый крупный ребенок появился на свет в Канаде

Вот это вес у младенца! Самый крупный ребенок появился на свет в Канаде

© Фото: Unsplash

В Канаде родился самый крупный за последние 13 лет ребенок, сообщает Fox News.

Мальчик по имени Сонни появился на свет путем кесарева сечения в больнице города Кеймбридж. Вес младенца составил 6,5 килограмма при росте 55 сантиметров. Новорожденный стал пятым ребенком в семье супругов Бритни и Ченса Эйрса.

Акушер-гинеколог Эйса Ахимбисибве отметил, что предыдущие дети пациентки также были крупными при рождении. При этом Бритни не страдала гестационным диабетом, при котором младенцы появляются на свет аномально большими. Сама многодетная мать считает, что дело в их с мужем генетике.

Ранее в России 33-летняя россиянка родила десятого ребенка.

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