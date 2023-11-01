Это поможет не сойти с ума! Психотерапевт назвал верный способ

Верный способ не сойти с ума назвал психотерапевт Дмитрий Попов. В беседе с «Вечерней Москвой» врач рассказал, что предотвратить психические расстройства поможет нормальный режим сна.

«От недостатка сна очень сильно страдает когнитивная сфера, то есть кратковременная и долгосрочная память. Снижается объем усвоения новой информации и адаптабельность — то есть гибкость к изменяющимся условиям окружающей среды», — пояснил специалист. Кроме того, недостаток сна сильно усугубляет течение депрессии, способствует ожирению, нарушению менструального цикла и обмена веществ.

Чтобы избежать опасных последствий недосыпа, медик порекомендовала спать студентам и детям 8-12 часов в сутки, пожилым людям — 6-8 часов в сутки, остальным — не менее восьми часов в сутки.