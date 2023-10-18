На Первом канале раскрыли имя нового ведущего «Модного приговора»

Имя нового ведущего шоу «Модный приговор» раскрыл гендиректор Первого канала Константин Эрнст в комментарии РИА Новости. Он сообщил, что историка моды Александра Васильева может сменить журналистка Эвелина Хромченко.

Эрнст также официально подтвердил, что популярная телепередача возвращается в эфир. «Да, "Модный приговор" возвращается в эфир. Старый ведущий не будет участвовать», — заявил он.

Хромченко и ранее появлялась в выпусках «Модного приговора», однако не была основным ведущим. Она выступала в роли эксперта и модного критика.

Ранее стало известно, что съемки ранее приостановленной передачи возобновят с конца октября. В «Модный приговор» также вернется телеведущая Юлия Барановская.