Ведущая «Дома-2» продемонстрировала фигуру в бикини через полгода после родов

Фигуру в бикини через полгода после родов продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) известная певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова.

«Когда попросила мужа сфоткать меня красиво», — подписала она выложенный в сторис снимок, на котором изображена в черном раздельном купальнике на фоне песчаного пляжа.

Орлова рассказала подписчикам, что путешествует с супругом по Италии. 6 февраля 2023 года у пары родилась дочь Анна.