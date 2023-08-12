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18:01, 12 августа 2023
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Ведущая «Дома-2» продемонстрировала фигуру в бикини через полгода после родов

Ведущая «Дома-2» продемонстрировала фигуру в бикини через полгода после родов

© Фото: @olgaorlova1311

Фигуру в бикини через полгода после родов продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) известная певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова.

«Когда попросила мужа сфоткать меня красиво», — подписала она выложенный в сторис снимок, на котором изображена в черном раздельном купальнике на фоне песчаного пляжа.

Орлова рассказала подписчикам, что путешествует с супругом по Италии. 6 февраля 2023 года у пары родилась дочь Анна.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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