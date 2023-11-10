22:30, 10 ноября 2023
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Вечно молодая! 61-летняя Екатерина Андреева в мини-юбке поразила россиян
© Фото: @ekaterinaandreeva_official
61-летняя телеведущая Екатерина Андреева опубликовала фото в мини-юбке в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Фигура журналистки поразила россиян.
На снимке Андреева позирует в обтягивающем мини-платье с блестками и перьями. Под него телеведущая надела лосины. На ногах у Андреевой — туфли на высоком каблуке, на плечи накинута кожаная куртка.
«У красоты и элегантности нет возраста», «Всегда молодая и красивая. Так бывает?», «Так нельзя выглядеть», «Очень красивая», — восхитились внешним видом звезды комментаторы.
Ранее Андреева сделала фото в прозрачной юбке, вызвав бурную реакцию в сети.