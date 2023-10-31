Вдова Шатунова наконец высказалась о романе. Что связывает ее с немецким манекенщиком?

Вдова певца Юрия Шатунова наконец прокомментировала слухи о новом романе. О том, что связывает юриста Светлану Шатунову с немецким манекенщиком Джулианом Шелком, пишет «Леди Mail.ru».

За проходившим в Москве концертом, посвященным памяти ее покойного мужа, вдова следила из ложи, где рядом с ней сидел Шелк, ранее снявшийся в клипе Шатунова «А лето цвета неба». На сцену для произнесения речи в память об ушедшем супруге женщина не вышла. Многие заподозрили, что она уже вовсю увлечена новым романом. Однако Шатунова назвала немца близким другом семьи.

«Для меня это был первый раз за все время, когда я искренне улыбалась, и в этом меня поддержал близкий друг семьи. Я очень рада была провести этот вечер на концерте памяти моего мужа. Не судите — да не судимы будете», — высказалась вдова артиста.

Она добавила, что подготовила речь, но так и не решилась выйти на сцену.