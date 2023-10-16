Вдова Бориса Грачевского захотела родить ребенка от покойного супруга

Вдова режиссера, директора детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская захотела родить ребенка от покойного супруга. Об этом она рассказала в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Мы заморозили и сохранили биоматериал. Он хранится в Израиле. Мы там лечились, проходили чек-ап», — рассказала актриса. Она отметила, что покойный муж успел оплатить хранение биоматериала на срок 20 лет.

Белоцерковская призналась, что мечтает родить дочь. Сейчас она воспитывает трехлетнего сына, ребенок родился за год до смерти Грачевского.