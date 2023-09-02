Вдова актера Янина высказалась о его смерти

Супруга актера Алексея Янина Дарья прокомментировала его смерть на своей странице в в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Это невероятно большая утрата для меня, нашей семьи и всех, кто его знал. Мы прошли через многое вместе, и его отсутствие оставляет огромную пустоту в моей жизни», — поделилась с подписчиками Янина.

Вдова Янина также поблагодарила всех, кто на протяжении долгих лет поддерживал семью в трудных моментах.