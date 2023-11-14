Василий Березуцкий расстался с Россией! Какую страну предпочел родине известный футболист?

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий расстался с Россией. Известный футболист предпочел родине Испанию. Об этом спортсмен рассказал в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

«Нахожусь здесь восемь месяцев. Почему Марбелья? Нравится. Я в Барселону сначала поехал, потом в Марбелью. Почему не остался в Барселоне? Марбелья лучше», — пояснил Березуцкий.

Собеседник подчеркнул, что ближайшие годы собирается провести в Испании, так как там ему нравится тут и климат, и еда. Дети Березуцкого уже пошли в испанскую школу.

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