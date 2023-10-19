20:20, 19 октября 2023
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«Щечки вернулись и прыщики»: Варнава показала лицо без макияжа
Екатерина Варнава
© Кадр: @kativarnava
Лицо без макияжа показала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) юмористка и телеведущая Екатерина Варнава.
«Щечки вернулись пухлые, прыщики вернулись православные», — заявила она в селфи-ролике, который сняла, лежа в постели.
«И герпес подтянулся», «Вы красотка, и не надо ничего в себе менять», «Губы выросли, естественная красота пропадает», «Щечки вернулись, ямочки ушли», «Красивая, только не переборщи с укольчиками», — отреагировали на увиденное юзеры.
Ранее лицо без макияжа показала певица Виктория Дайнеко.