«Щечки вернулись и прыщики»: Варнава показала лицо без макияжа

Лицо без макияжа показала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) юмористка и телеведущая Екатерина Варнава.

«Щечки вернулись пухлые, прыщики вернулись православные», — заявила она в селфи-ролике, который сняла, лежа в постели.

«И герпес подтянулся», «Вы красотка, и не надо ничего в себе менять», «Губы выросли, естественная красота пропадает», «Щечки вернулись, ямочки ушли», «Красивая, только не переборщи с укольчиками», — отреагировали на увиденное юзеры.

Ранее лицо без макияжа показала певица Виктория Дайнеко.