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07:17, 25 октября 2023
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Эксперт раскрыла рабочие варианты спасения упавшего в воду телефона

Эксперт раскрыла рабочие варианты спасения упавшего в воду телефона

© Фото: Pxhere

Лучшие рабочие варианты спасения упавшего в воду телефона перечислила в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по домоводству Марина Рубенкова. Она предупредила, что ни в коем случае не следует пытаться зарядить смартфон до просушки, иначе может произойти короткое замыкание.

Она подчеркнула, что для начала необходимо сразу после падения выключить гаджет, снять с него чехол и протереть сухой тряпкой.

Первый способ спасения телефона — удалить излишки влаги с помощью пылесоса на небольшой мощности. Убрав излишки влаги, нужно оставить гаджет до полного высыхания.

Второй способ — поместить смартфон в наполненную силикагелевыми шариками или рисом емкость. Рубенкова уточнила, что такой способ поможет просушить корпус смартфона или его аккумулятор, но детали, которые находятся внутри, останутся влажными.

Третий способ — оставить телефон в теплом сухом помещении на несколько дней. Однако не следует оставлять его под прямыми солнечными лучами, потому что влага внутри может нагреться и повредить гаджет.

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