Провоцирует людей! «Вареник» Айзы удивил поклонников

Новое кольцо в виде вагины показала в своем Telegram-канале бывшая жена рэпера Гуфа, блогер, певица и телеведущая Айза-Лилуна Ай.

«Девочки! Смотрите! Я дождалась эту красоту!» — написала она, объяснив, что кольцо сделано по эскизам известной художницы, которая «выставляет свои вагины по всему миру». Украшение удивило поклонников знаменитости. Они сравнили его с устрицей, вареником и яичницей.

«Провоцируешь людей!», «Уровень самоиронии, к которому я стремлюсь», «Морем запахло», «На левой вареник, теперь на правую надо бананчик», — написали они в комментариях.