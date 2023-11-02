01:00, 02 ноября 2023
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Провоцирует людей! «Вареник» Айзы удивил поклонников
© Кадр: видео Telegram-канал Feel good with Aiza
Новое кольцо в виде вагины показала в своем Telegram-канале бывшая жена рэпера Гуфа, блогер, певица и телеведущая Айза-Лилуна Ай.
«Девочки! Смотрите! Я дождалась эту красоту!» — написала она, объяснив, что кольцо сделано по эскизам известной художницы, которая «выставляет свои вагины по всему миру». Украшение удивило поклонников знаменитости. Они сравнили его с устрицей, вареником и яичницей.
«Провоцируешь людей!», «Уровень самоиронии, к которому я стремлюсь», «Морем запахло», «На левой вареник, теперь на правую надо бананчик», — написали они в комментариях.