Диетолог перечислила преимущества домашнего варенья перед магазинным

Преимущества домашнего варенья перед магазинным перечислила в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Она заявила, что в приготовленном дома десерте в разы больше пользы.

«В домашнем варенье, особенно в "пятиминутке", сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус. Домашнее варенье более полезное», — сказала Бережная.

Специалист объяснила, что магазинное варенье проходит слишком сильную термическую обработку, что лишает его всех витаминов. Однако благодаря этому продукт может в разы дольше храниться.