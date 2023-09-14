02:31, 14 сентября 2023
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Диетолог перечислила преимущества домашнего варенья перед магазинным
© Фото: Mateusz Feliksik / Unsplash
Преимущества домашнего варенья перед магазинным перечислила в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Она заявила, что в приготовленном дома десерте в разы больше пользы.
«В домашнем варенье, особенно в "пятиминутке", сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус. Домашнее варенье более полезное», — сказала Бережная.
Специалист объяснила, что магазинное варенье проходит слишком сильную термическую обработку, что лишает его всех витаминов. Однако благодаря этому продукт может в разы дольше храниться.