04:05, 29 сентября 2023
1 мин.
Определены самые популярные у россиян вакансии
© Фото: Unsplash
Самые популярные у россиян вакансии определили аналитики известного сервиса объявлений.
За последний год в три раза вырос спрос на вакансии рекрутера. На втором месте по востребованности оказалась позиция аналитика, а на третьем — маркировщика. В полтора раза больше откликов россияне оставили на работу видеооператором и оператором call-центра.
В топ-10 рейтинга также вошли вакансии SMM-специалиста, копирайтера, переводчика, ассистента и риелтора.