Определены самые популярные у россиян вакансии

Самые популярные у россиян вакансии определили аналитики известного сервиса объявлений.

За последний год в три раза вырос спрос на вакансии рекрутера. На втором месте по востребованности оказалась позиция аналитика, а на третьем — маркировщика. В полтора раза больше откликов россияне оставили на работу видеооператором и оператором call-центра.

В топ-10 рейтинга также вошли вакансии SMM-специалиста, копирайтера, переводчика, ассистента и риелтора.