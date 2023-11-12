Всегда готовь! Диетолог призвала не есть эти продукты в сыром виде

Три продукта, которые не стоит есть в сыром виде, назвала в беседе с «Москвой 24» доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина. Она призвала всегда готовить перед употреблением баклажаны, спаржу и шпинат.

«Сырые баклажаны содержат большое количество соланина. Из-за них у человека могут появиться боль в желудке и тошнота», — заявила Мухина.

К весомым причинам отказа от сырой спаржи эксперт отнесла наличие грубых пищевых волокон и плохую перевариваемость: полезные вещества из нее не будут усвоены.

Очень желательно термически обрабатывать шпинат, продолжила диетолог. «Да, при этом в продукте уменьшается количество витамина C, но зато становятся доступными железо, кальций и магний. В сыром шпинате они находятся в органических сцепках и не высвобождаются, организм не может их усвоить», — объяснила она.

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