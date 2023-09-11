В программе Мясникова назвали способ снизить давление без таблеток

Способ снизить высокое давление без таблеток в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвали телеведущий и врач Александр Мясников и его коллега, врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

Агапкин пояснил, что снизить артериальное давление в домашних условиях поможет простое упражнение: необходимо лечь на спину, согнув ноги в коленях, сверху на живот положить небольшую гантель. С грузом на четыре такта делать вдох и также на четыре такта — выдох. На вдохе гантель рекомендуется поднимать животом, на выдохе ее опускать. Упражнение повторять в течение пяти минут.

«Давление на брюшную полость приводит к расширению кровеносных сосудов и уменьшению частоты сердечных сокращений», — пояснил специалист.