В программе Малышевой развеяли миф о вреде микроволновой печи

Распространенный миф о вреде использования микроволновой печи развеяли в программе «Жить здорово!» врача-терапевта Елены Малышевой на Первом канале.

По словам Малышевой и ее соведущих, кардиолога Германа Гандельмана и офтальмолога Михаила Коновалова, приготовление и разогрев в микроволновке — самый полезный способ термической обработки продуктов, потому что после варки, жарки и запекания в пище остается меньше витаминов и антиоксидантов.

Они напомнили принцип действия прибора: электромагнитные волны заставляют двигаться молекулы воды, от этого движения вырабатывается тепло, и еда нагревается. Волны не выходят за пределы бытового прибора и исчезают в момент прекращения его работы.

«Если бы электромагнитные волны действовали бы на вас, вы бы тоже, как курица или суп, разогревались и в конце концов сварились», — пояснила Малышева.

Врачи предупредили, что пищу лучше всего разогревать в стеклянной посуде. У пластика необходимо проверять маркировку: можно ли его использовать в микроволновой печи. Некоторые виды пластика при нагревании выделяют канцерогены. Кроме того, нельзя греть еду в металлической посуде и в пищевой пленке.